Explosão em obras do metrô de Salvador deixa 3 feridos Três trabalhadores ficaram feridos hoje em uma explosão ocorrida no canteiro de obras do metrô de Salvador, na Bahia. Segundo nota do Consórcio Metrosal (composto pelas empresas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Impregilo), responsável pelas obras, os funcionários trabalhavam realizando pequenos serviços no pátio auxiliar de manutenção.