Explosão em parque de Porto Alegre deixa 14 feridos A explosão de botijões de gás de um carrinho de churros no mais tradicional parque de Porto Alegre resultou em 14 feridos e quase causou uma tragédia no início da tarde de hoje. O dia quente e sem chuva atraiu milhares de pessoas aos parques da Capital e, como de costume, levou centenas de famílias à Redenção. O acidente ocorreu perto do espelho d''água do parque, quando um vazamento ocasionou a explosão de dois botijões pequenos de gás de cozinha. Os feridos, entre eles crianças, tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus e foram atendidos no local pelos bombeiros.