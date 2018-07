Explosão em posto atinge 23 veículos e fere 2 no Rio Quatro carros foram destruídos e 19 foram parcialmente danificados na madrugada de hoje, após um incêndio tomar conta do pátio de um posto de combustíveis no bairro da Lapa, região central da capital fluminense, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da rádio CBN. As primeiras informações são de que duas pessoas tiveram ferimentos leves. Uma testemunha disse que viu um homem, aparentemente morador de rua, ir até uma das bombas e espalhar combustível pelo pátio.