Explosão em posto de gasolina fere dois em SP

Dois funcionários de uma empresa especializada em equipamentos para gás natural veicular (GNV) ficaram gravemente feridos nesta terça, 13, vítimas de uma explosão no momento em que instalavam um compressor em um posto do bairro Vila Andeyara, região central de Ferraz de Vasconcelos, município da Grande São Paulo. As suspeitas são de que o acidente ocorreu em razão de um vazamento de gás. A explosão deixou queimaduras de segundo e terceiro graus nos técnicos Mairon Schlup, de 48 anos, e Francisco de Assis Marques dos Santos, de 33. As vítimas foram levadas pelos bombeiros para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas, por causa da gravidade dos ferimentos, Mairon e Francisco foram transferidos para uma ala exclusiva para queimados do Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o posto foi interditado por completo para que uma perícia fosse feita no local, mas algumas horas depois os serviços de abastecimento de álcool e gasolina já haviam sido liberados, permanecendo isolado apenas o setor onde ocorreu a explosão.