Explosão em refinaria de cocaína deixa 5 feridos no Rio Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na noite de ontem, após a explosão de uma refinaria de cocaína na Favela da Rocinha, em São Conrado, no Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil. As vítimas foram levadas com queimaduras, e em estado grave de saúde, para os hospitais Miguel Couto, Andaraí e Salgado Filho.