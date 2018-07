Explosão em restaurante de Mogi Guaçu deixa 4 feridos

O dono do restaurante, Sebastião Teixeira, de 49 anos, sua filha, Samara Teixeira, de 20 e Vilseu Roque dos Santos, de 45, que estavam no restaurante no momento da explosão, tiveram queimaduras de segundo grau em 40% do corpo e foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Mogi Guaçu em estado grave.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, já foi solicitada a transferência dos três para um hospital especializado em queimados. Ainda segundo a assessoria, há o risco de eles terem comprometimento de órgãos internos, já que também sofreram queimadura inalatória no momento da explosão. Outra filha do proprietário do restaurante, Débora Teixeira, de 25 anos, teve escorizções, mas não corre risco.

O caso, ocorrido entre 9h e 9h30, foi atendido pelos Bombeiros e pela 1ª Companhia do 26º Batalhão do Interior da Polícia Militar e encaminhado para o 1º DP da Polícia Civil para investigações.