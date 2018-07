Explosão em supermercado no Rio deixa 7 feridos graves Uma explosão causada por gás no interior de um supermercado em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, deixou ao menos 10 pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram resgatadas em estado grave, uma com ferimentos moderados e duas foram levemente atingidas.