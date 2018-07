Explosão em supermercado no Rio fere 10 pessoas; 4 estão em estado grave

A explosão do supermercado Multi Market, localizado no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 31, ocorreu no momento em que o estabelecimento foi aberto, por volta das 7 horas da manhã, segundo informaram funcionários do estabelecimento. Na explosão, ao menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas. As suspeitas é de que tenha havido vazamento de gás.

Há 15 dias, Luciano Rodrigues de Souza, de 29 anos, que trabalha como açougueiro no Multi Market e sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços, pernas e rosto, teria sentido um forte cheiro de gás no local e avisado a gerência da loja, contou sua esposa, Daiane Angélica Pereira. O gerente geral do supermercado, André Portes, disse a bombeiros que a causa mais provável possa ser mesmo o vazamento de gás. A princípio, a defesa civil não constatou problemas nos botijões de gás da loja.

Os funcionários relataram que os feridos foram atingidos pelas chamas e socorridos pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Getúlio Vargas e Carlos Chagas, também na zona norte da cidade. Dentre os feridos estão os clientes Jacilda Beltrão, de 76 anos, que já foi liberada, e Marco Gonçalves, de 39 anos, que foi levado para o centro cirúrgico. Funcionários do mercado também sofreram graves queimaduras.