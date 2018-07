Explosão em tanque deixa dois feridos em Guarulhos-SP A explosão de um tanque de ácido fluorídrico da indústria Usiquímica deixou dois trabalhadores feridos em Guarulhos (SP) no final da manhã desta quinta-feira. O incidente ocorreu por volta das 11h40, em Cumbica, a 13 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local.