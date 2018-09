Explosão em trem mata sete no Sri Lanka

Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em uma explosão dentro de um trem lotado perto da capital do Sri Lanka, Colombo. Segundo militares do país a explosão ocorreu em um dos vagões do trem durante um horário bastante movimentado, no início da noite, na estação de Dehiwala, subúrbio da capital. O Exército isolou a área onde a explosão ocorreu. Corpos foram retirados dos destroços e o Ministério da Defesa do país informou que o número de mortos deve aumentar. Militares afirmaram que o grupo rebelde Tigres de Libertação do Tamil Eelam estava por trás da explosão. Os Tigres Tâmeis lutam por um estado independente no norte e no leste do país desde 1983. Segundo o correspondente da BBC em Colombo, Roland Buerk, o grupo rebelde ainda não se pronunciou a respeito da explosão. Buerk afirmou que os transportes públicos do país foram atingidos por explosões recentemente. Durante o final de semana duas bombas foram encontradas em ônibus e desativadas antes de explodirem. Há dez dias, um homem-bomba em uma motocicleta bateu contra um ônibus que levava policiais. Em abril outra explosão dentro de um ônibus matou mais de 20 pessoas. No norte do Sri Lanka, o Exército está realizando uma ofensiva com o objetivo de esmagar o movimento rebelde até o final do ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.