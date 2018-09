Explosão em usina deixa 8 trabalhadores feridos em AL

De acordo com as primeiras informações sobre o acidente, a explosão teria ocorrido quando um funcionário, identificado apenas por Gerson, caiu dentro da caldeira e teve 100% do corpo queimado. A caldeira, então, teria explodido, e outro funcionário, identificado como Luiz Carlos Gomes do Nascimento, de 40 anos, sofreu queimaduras ao tentar ajudar o amigo.

Segundo moradores da região, o barulho da explosão pode ser ouvido à distância. Trabalhadores da usina contaram que Gerson foi socorrido por uma unidade aérea do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trabalhador reside em São Miguel dos Campos e foi levado em estado gravíssimo ao Hospital Geral Estado (HGE), em Maceió.

Durante toda tarde, várias unidades do Samu, ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma aeronave, duas viaturas de resgate e um caminhão para combater incêndio estiveram na usina para dar apoio às equipes do Samu.

Segundo a 1ª Companhia de Policiamento de São Miguel dos Campos, até o final da tarde agentes da Polícia Militar (PM) estavam no local colhendo informações sobre o acidente. Eles disseram que os funcionários sofreram queimaduras de primeiro grau foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos. Os feridos mais graves foram levados para Maceió.

Boletim médico

O Hospital Geral do Estado (HGE) informou, por meio de sua assessoria, que o paciente identificado como Gerson, de aproximadamente 25 anos, deu entrada às 14h39 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com 100% do corpo queimado. Até o início da noite, ele se encontrava na área vermelha do hospital, em estado gravíssimo.

Já o trabalhador Luiz Carlos Gomes do Nascimento deu entrada por volta das 15 horas com queimaduras de segundo e terceiro graus na cabeça, na face e nos membros superiores. Ele se encontra internado em estado grave no Centro de Tratamento de Queimados da unidade.