Explosão fere dois em Suape Dois funcionários da empresa Pandenor, de armazenamento de combustível, localizada no complexo industrial e portuário de Suape, na região metropolitana do Recife, sofreram queimaduras nas mãos e escoriações leves quando faziam limpeza de um tanque vazio, na manhã de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município metropolitano de Cabo de Santo Agostinho e são considerados estáveis. Seus nomes não foram divulgados. O acidente foi considerado de pequena proporção pela segurança do Porto de Suape. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil e pela empresa.