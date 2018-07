Explosão interdita trecho de rodovia em Mato Grosso A explosão de uma rocha interdita trecho da Rodovia BR-364, em Mato Grosso, na tarde de hoje. A previsão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é que a via seja liberada após as 15 horas. A dinamite é aplicada perto da cidade de Nobres. No local será feita a duplicação do trecho na Serra da Caixa Furada, no km 581 da rodovia.