Explosão no centro do Rio deixa ao menos 3 mortos e 10 feridos

A explosão ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira em um prédio comercial e residencial na Rua da Carioca. No primeiro piso funciona uma lanchonete. O estrondo assustou moradores da região e comerciantes.

A fachada do prédio e vidraças do edifício ficaram destruídas e os destroços se amontoam na porta do prédio, bem como galhos de árvore e vários materiais. Uma banca de jornais em frente ao edifício também foi atingida.

"Os mortos são três adultos que provavelmente trabalhavam na lanchonete. Pelo tipo de desastre, há fortes características que indicam ter sido vazamento de gás. Os oficiais confirmam ter sentido forte cheiro de gás no local", disse à Reuters o major Gil Kempes, do Centro Estadual de Administração de Desastres, da corporação dos bombeiros. Segundo o major, dez feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar.

"A terra chegou a tremer. Parecia até um terremoto ou coisa do gênero", disse à Reuters um hóspede de um hotel a poucos metros do acidente. "Estamos entrando no interior do prédio para saber se há mais vítimas", declarou um bombeiro

Ruas do centro da cidade foram interditadas ao trânsito em razão do acidente, o que prejudicou bastante o tráfego no horário de pico.

O local onde ocorreu a explosão é um ponto tradicional do Rio de Janeiro . Ali perto estão o Teatro Tiradentes, lojas de diversos tipo, hotéis s e uma das praças mais tradicionais da cidade. Um pouco mais à frente estão os prédios do BNDES e da Petrobrás.

