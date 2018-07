Explosão no Iêmen mata 9 soldados e fere 21

O ataque, que de acordo com o governo foi feito pelo braço iemenita da Al Qaeda, acontece semanas depois que o exército conseguiu colocar, com segurança, forças militares na cidade costeira, próxima de um estreito de transporte marítimo que escoa diariamente 3 milhões de barris de petróleo.

Os militares vêm tentando evitar que os militantes entrem em Aden, especialmente depois que eles conseguiram tomar o controle de várias áreas vizinhas na província de Abyan.

A agitação política no sul do país começou com protestos em massa que pediam o final do regime de 33 anos do presidente Ali Abdullah Saleh e já dura seis meses. Conflitos esporádicos estão acontecendo no país empobrecido. Saleh está se recuperando em Riyadh depois que um ataque à bomba atingiu a base presidencial em junho.

O ministro de defesa disse que o homem-bomba, que morreu também na explosão, atingiu um comboio na barreira militar que foi colocada para reforçar a presença do exército em Zinjibar, capital da província de Abyan, que o exército tenta recapturar dos militantes a mais de uma semana.

"O ataque suicida feito pela Al Qaeda atingiu um comboio destinado à Abyan ... O homem-bomba morreu e os seus membros ficaram espalhados pelo chão," disse o ministro em uma mensagem de celular enviada para os jornalistas no Iêmen.

A explosão aconteceu dias depois que um ataque com um carro carregado com explosivos matou um inspetor de navios britânicos em Aden, residente há tempos no país. Segundo as autoridades, o ataque foi planejado para atingi-lo.

Testemunhas na barreira disseram que o ataque no domingo começou com um carro indo rapidamente contra os veículos blindados. Ele explodiu, jogando ao ar dois veículos e levantando uma nuvem de fumaça que cobriu toda a área. "O carro bateu contra um veículo militar blindado, que explodiu e pegou fogo. Os soldados começaram a disparar," disse uma testemunha.

(Reportagem adicional de Isabel Coles)