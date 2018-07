Explosão no Sri Lanka atinge ônibus e mata 20

Pelo menos 20 pessoas morreram em uma explosão que atingiu um ônibus em um subúrbio da capital do Sri Lanka, Colombo. Os militares responsabilizaram o grupo rebelde separatista Tigres Tâmeis pelo ataque, que deixou também pelo menos 47 feridos. Segundo um porta-voz do Exército, o brigadeiro Udaya Nanayakkara, o grupo teria detonado o explosivo à beira da estrada em um subúrbio do sul da capital quando o ônibus passou. O atentado acontece em um momento em que o governo mantém uma grande ofensiva contra os guerrilheiros no norte do país. Nos últimos dias, os Tigres Tâmeis têm sido responsabilizados por uma série de ataques, entre eles a explosão em um trem que matou oito pessoas na semana passada. Por outro lado, os rebeldes acusam o governo de ter realizado ataques com bombas de beira de estrada no norte do país, que mataram civis inocentes. A violência no Sri Lanka tem aumentando desde janeiro, quando o governo abandonou um acordo de cessar-fogo com os rebeldes. Os Tigres Tâmeis lutam por um Estado independente para o minoria Tâmil no norte e leste do país. Desde 1983, quando a guerra civil começou, cerca de 70 mil pessoas foram mortas no conflito. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.