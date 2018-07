Explosão no sul do Sri Lanka mata ministro cingalês

Um porta-voz do Exército do Sri Lanka afirmou que o ministro da Construção Nacional cingalês, DM Dassanayake, morreu depois da explosão de uma bomba nesta terça-feira na cidade de Ja-Ela, a 19 quilômetros da capital, Colombo. A explosão atingiu o carro do ministro quando ele viajava da capital até o aeroporto internacional da região. Segundo informações de correspondentes locais, outras dez pessoas ficaram feridas. O Exército do Sri Lanka aponta o grupo rebelde Tigres do Tamil como o responsável pelo ataque. Segundo a polícia, a explosão foi conseqüência da detonação de um explosivo conhecido como mina Claymore, arma de fragmentação direcionada usada em emboscadas e capaz de ser detonada a mais de 30 metros de distância. De acordo com os policiais, esse tipo de mina terrestre é utilizada com freqüência pelo grupo rebelde. Fim do cessar-fogo O ataque no sul do país ocorre depois do anúncio oficial do governo, no dia 2 de janeiro, sobre a intenção de pôr fim ao cessar-fogo com os rebeldes Tigres do Tamil, iniciado em 2002. O governo afirma que pretende acabar com o grupo rebelde no campo de batalha. Desde o anúncio, várias rebeliões aconteceram no norte do país, onde os Tigres controlam uma faixa do território. De acordo com o Exército cingalês, na segunda-feira, 20 rebeldes foram mortos e vários soldados ficaram feridos pela disputa crescente na região. Mais de 60 mil pessoas foram mortas no Sri Lanka desde que os Tigres do Tamil começaram sua campanha por um Estado separado no norte e leste do país, em 1983. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.