Explosão que matou 3 no RJ teria origem em restaurante A explosão ocorrida na manhã de hoje na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, teria origem na cozinha do restaurante Filé Carioca, localizado no térreo do prédio de número 9, na Rua Carioca, segundo informações preliminares. De acordo com a funcionária Michele Medeiros Santos, de 29 anos, os empregados da cozinha sentiram um forte cheiro de gás por volta das 7 horas e pediram que todos deixassem o local.