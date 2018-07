Explosão sacode depósito de armas perto de Teerã

Um porta-voz da Guarda Revolucionária afirmou que a explosão ocorreu quando tropas estavam manuseando munições em uma base em Bidganeh, perto da cidade de Shahriar.

"Meus queridos colegas na Guarda Revolucionária estavam movendo munições em um dos arsenais da base quando, devido a um incidente, uma explosão aconteceu", disse Ramezan Sharif ao canal de notícias Irinn. "Fomos informados que alguns dos feridos estão em condições críticas."

Moradores nos subúrbios do oeste de Teerã, que fica 45 quilômetros distante, disseram à Reuters que sentiram a explosão e pensaram que era um pequeno terremoto. Algumas informações da imprensa davam conta de que a explosão foi seguida por um segundo estrondo.

A explosão ocorreu por volta do meio-dia no horário local (7h30 de Brasília) e o fogo ainda estava consumindo a base militar Amir Al-Momenin mais de quatro horas depois, informou a agência semi-oficial Fars. A imprensa está sendo mantida distante do local e não há imagens de televisão disponíveis.

Não há relatos ligando a explosão a qualquer bombardeio ou outro ataque.

Nas últimas semanas a tensão aumentou entre o Irã e seus inimigos Israel e Estados Unidos, que não descartaram ataques a instalações que acreditam estar sendo usadas para fabricar bombas atômicas, o que o Irã nega.

No dia 12 de outubro do ano passado, uma explosão similar de um arsenal da Guarda Revolucionária matou e feriu vários militares em Khoramabad, no oeste do Irã. Autoridades também disseram que foi um acidente.