Explosivo é encontrado dentro de caixa eletrônico em SP

De acordo com uma testemunha, entre cinco e oito homens participaram da ação. Eles colocaram dois cartuchos de dinamite em gel dentro do caixa eletrônico, porém, o explosivo falhou. A testemunha relatou também que um dos homens estava armado com um fuzil e os demais usavam pistolas.

Policiais do Gate desarmaram os explosivos e enviaram o material para análise. Até o início da tarde de hoje, nenhum dos suspeitos foi preso. Segundo a polícia, as câmeras de segurança do posto não filmam a área em que está o caixa eletrônico.