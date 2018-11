Explosivo falha e frustra assalto a caixa eletrônico

Armados e munidos de dinamite, os criminosos renderam os três funcionários da drogaria, obrigando todos a ficarem nos fundos do estabelecimento, pois iriam inserir o explosivo na máquina. "Vocês vão liberar a gente antes de explodirem o caixa, não vão?", foi essa a pergunta que os bandidos escutaram das vítimas, que puderam sair correndo momentos antes da explosão, que não ocorreria.

Segundo a polícia, os assaltantes não tinham um detonador. Tentaram explodir a dinamite usando um pavio, mas não deu certo e todos fugiram sem levar nada. As vítimas não souberam dizer se havia algum veículo esperando pela quadrilha nas imediações. O caso foi registrado no 55º Distrito Policial, do Parque São Rafael.