Explosões de bueiros no Rio podem configurar crime As recentes explosões de bueiro no Rio de Janeiro podem ser investigadas em âmbito criminal. A solicitação foi feita em ofício pelo procurador-geral de Justiça, Cláudio Soares Lopes, encaminhado hoje à Coordenação das Promotorias de Justiça de Investigação Penal do Ministério Público do Estado (MP-RJ).