Explosões de carros-bomba matam civis e militares em Damasco, diz TV

BEIRUTE - Dois carros-bomba explodiram nesta sexta-feira, 23, junto a instalações de segurança em Damasco, matando vários civis e soldados, segundo a TV estatal. Foi o pior episódio na capital síria em nove meses de rebelião popular contra o presidente Bashar al-Assad.

A TV Al Manar, pertencente ao grupo xiita libanês Hezbollah, aliado de Assad, disse que as explosões deixaram 30 mortos e 55 feridos, sendo a maioria civis. O canal citou informações de seus próprios correspondentes no local. De acordo com o canal de TV sírio Dunia, 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas no ataque. A TV síria disse se tratar de um atentado suicida, e que as investigações iniciais apontam para o envolvimento da Al-Qaeda.

O ataque ocorreu no mesmo dia em que funcionários da Liga Árabe chegaram à Síria para preparar uma missão de monitoramento que irá avaliar a implantação de um plano de paz, o qual prevê a desmilitarização das cidades, a libertação de presos políticos e um diálogo entre governo e oposição.

Os cerca de 150 monitores devem chegar ao país no final de dezembro, e ativistas dizem que Assad está intensificando a repressão com soldados e tanques antes do desembarque dos observadores estrangeiros no país.

Ares de guerra civil

A emissora estatal de TV mostrou corpos sendo retirados em ambulâncias, e pessoas vasculhando os escombros de um edifício. Um cinegrafista da Reuters foi barrado no local. De acordo com a emissora pública, os alvos das explosões foram um prédio da administração estatal de segurança e uma delegacia local.

O governo sírio diz ser vítima de uma campanha terrorista patrocinada pelo exterior, que já teria matado mais de 2 mil soldados e policiais desde março. A Organização das Nações Unidas (ONU), por sua vez, afirma que as forças de Assad já mataram mais de 5 mil pessoas na repressão aos protestos iniciados em março, como parte da chamada Primavera Árabe. Nos últimos meses, o conflito assume ares de guerra civil, por causa de um crescente número de soldados que desertam e passam a combater as forças do governo.

Os protestos contra Assad tomam conta do país inteiro, mas o centro de Damasco e a importante cidade de Aleppo (norte) permanecem relativamente tranquilas. No mês passado, uma pequena explosão perto de um prédio da inteligência síria na capital causou poucos danos.