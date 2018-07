Explosões e tiros matam pelo menos três pessoas no Cazaquistão

Um morador de Taraz, que falou com a Reuters por telefone, afirmou ter ouvido três explosões no centro da cidade. Pelo menos uma em frente ao prédio do Comitê Nacional de Segurança.

"Nunca pensamos que esse tipo de coisa poderia acontecer aqui", afirmou o morador, que não quis ser identificado. Ele disse que muitas pessoas foram feridas e o centro da cidade foi isolado.

O ataque começou com uma ação, pela manhã, em uma loja de caça, afirmou o morador. Depois, ocorreram os ataques a prédios do governo local e em um supermercado no centro da cidade, localizada cerca de 550 quilômetros a oeste de Almaty, maior cidade do Cazaquistão.

A agência de notícias Interfax informou que três pessoas morreram, e um de seus correspondentes no local viu policiais removendo um cadáver em um saco preto.

(Reportagem de Robin Paxton e Dmitry Solovyov)