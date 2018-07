Explosões em cidade turca matam 4 pessoas

O ministro do Interior da Turquia, Muammer Guler, disse neste sábado, 11, que pelo menos quatro pessoas morreram e 18 ficaram feridas em explosões na cidade de Reyhanli, perto da fronteira com a Síria. Segundo ele, as causas das explosões estão sendo investigadas.

A emissora de televisão NTV disse que foram registradas pelo menos quatro explosões. O prefeito de Reyhanli, Huseyin Sanverdi, disse em uma entrevista para a emissora Haberturk que uma das explosões aconteceu perto de um prédio da administração municipal e outra próxima de um posto dos correios.

Segundo o ministro de Saúde da Turquia, Mehmet Muezzinoglu, pelo menos 15 ambulâncias participaram do atendimento aos feridos. As informações são da Associated Press.