Explosões em Damasco deixam 40 mortos e 170 feridos--TV síria

A TV síria culpou "terroristas" pelos ataques realizados durante a manhã, que foram os mais violentos na capital desde o início da revolta contra Assad, há 14 meses. Os prédios oficiais atingidos estão envolvidos com o comando da repressão do governo aos protestos.

Imagens da televisão mostraram carros retorcidos e queimados, alguns com restos humanos carbonizados. A emissora estatal acrescentou que mais de 170 pessoas ficaram feridas.

Uma das explosões abriu uma cratera de 10 metros no solo e lançou destroços sobre uma vasta área. Corpos ensanguentados e partes de corpos podiam ser vistos na estrada.

Os ataques aconteceram um dia após uma bomba ter explodido perto de observadores da ONU que monitoram um cessar-fogo, que as duas partes do conflito são acusadas de desrespeitar, e duas semanas depois de as autoridades terem afirmado que um homem-bomba matou pelo menos nove pessoas em Damasco.

"Esse é mais um exemplo do sofrimento causado ao povo sírio pelos atos de violência", disse o general Robert Mood, chefe da missão de monitores da ONU, que visitou o local.

"Temos visto isso aqui em Damasco e também em outras cidades e vilarejos em todo o país... Peço a todos, dentro e fora da Síria, que ajudem a acabar com a violência."

Cerca de 9.000 pessoas foram mortas por forças de segurança sírias desde o início dos protestos contra Assad, segundo a ONU, e o governo sírio diz que insurgentes mataram 2.600 policiais e agentes de segurança.

(Reportagem adicional de Khaled Yacoub Oweis em Amã)