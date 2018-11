Expo Araçatuba já movimentou R$ 2 mi

O primeiro turno de leilões da 49ª Exposição Agropecuária de Araçatuba (SP) terminou ontem, com faturamento de R$ 2 milhões. O segundo turno, com os maiores leilões, começa hoje. A expectativa é movimentar, no total, R$ 26 milhões, ultrapassando em 13% os R$ 22 milhões de 2007.Foram realizados até agora quatro leilões. No dia 3, o leilão Maxi Corte comercializou 700 animais e faturou R$ 300 mil. No dia 4, o Nelore Sertanejo rendeu R$ 300 mil, com a venda de 60 touros PO. O leilão Nelore Mocho Noroeste, dia 5, comercializou 90 touros PO e faturou R$ 350 mil. Ontem, o Leilão Genética Angus encerrou o primeiro turno, com faturamento estimado de R$ 1 milhão. A programação prossegue hoje, com o leilão Fazendas Bartira (corte). Amanhã, ocorrem os leilões Corte Show e Sementes da Raça Nelore. Na sexta-feira, estão programados os leilões Maxi Leite e Indian Baby Nelore, ambos de elite. No sábado serão quatro, também de elite: Cabanha Araçá, Fazenda Guadalupe, Criadores Paulistas e Brahman Vitória. No domingo, ocorre o Leilão Fazenda Terra Boa (nelore elite). Na segunda-feira, o leilão Maxi Corte encerra o evento.