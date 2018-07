Expo Bauru movimenta R$ 20 milhões

O Leilão Top dos Criadores do Centro-Oeste Paulista, realizado dia 8, arrecadou R$ 700 mil. Já o 17º Leilão Evaldo & Parceiros do Centro-Oeste Paulista, promovido no sábado, movimentou R$ 1,2 milhão. No balcão de negócios do Núcleo de Ovinocultores de Bauru e Região (Nobre), o faturamento chegou a R$ 400 mil.

A exposição de nelore, com julgamentos que contaram pontos para o ranking nacional da raça, foi considerada a segunda maior do Estado de São Paulo. Os julgamentos de ovinos, avaliados por especialistas da Associação Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco), foram outro destaque da mostra este ano.