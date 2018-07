Expo Rio Preto: 3 mil animais

A 47ª Exposição Agropecuária de São José do Rio Preto (SP), que será realizada de 9 a 19 de outubro, deve reunir mais de 3 mil animais, entre bovinos, eqüinos e ovinos, de acordo com o Sindicato Rural de Rio Preto, responsável pela organização do evento. O primeiro turno da exposição de animais terá bovinos das raças nelore, brahman e tabapuã, e o segundo reunirá animais das raças angus, guzerá, gir leiteiro, girolando, jérsei, holandês, santa gertrudis e nelore-mocho. A exemplo da edição de 2007, a exposição fará a abertura do Ranking Nacional da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). Os julgamentos do primeiro turno ocorrerão de 9 a 12 de outubro. Os do segundo turno estão marcados para entre os dias 16 e 19. Uma das novidades este ano será a realização, durante a Expo Rio Preto, da Feira Regional da Cadeia Produtiva do Leite e Exposição de Raças Bovinas (Expolact), que já confirmou a participação de 300 animais. A Expolact apresentará produtos e tecnologias da área leiteira, melhoramento genético, manejo, lactação, nutrição animal, inseminação e maquinários. Haverá, ainda, julgamento e leilão de raças leiteiras. Site: www.exporiopreto2008.com.br.