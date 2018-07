Expo Rio Preto começa dia 9

A 47ª Exposição Agropecuária de São José do Rio Preto (SP) começa dia 9 e vai até o dia 19. Este ano, a previsão é de participação de 3 mil animais, entre bovinos, minicavalos, eqüinos e ovinos, número recorde para o evento, que no ano passado reuniu 1.700 animais. Com tantos animais, os organizadores resolveram dividir em dois turnos as provas de julgamento de bovinos, num total de 2.500 reses a serem julgadas. O primeiro turno da exposição de gado, de 6 a 12, reunirá as raças nelore, brahman e tabapuã. E o segundo, de 13 a 19, julgará as raças angus, guzerá, gir leiteiro, girolando, jérsei, holandês, santa gertrudis e nelore-mocho. A exposição faz parte do ranking nacional da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), por isso deve receber, segundo os organizadores, os maiores criadores do País, entre eles Fazenda Mata Velha, Jonas Barcelos, Fazenda Sabiá, Alberto Mendes, Fazenda Jatobá, Sérgio Carlos Moradas. Para o presidente da feira e presidente do Sindicato Rural, Sergio Expressão, o recorde de animais prova a credibilidade que a feira atingiu no País. "A expectativa é superar o volume de negócios dos anos anteriores. O mercado está aquecido e temos grandes expectativas, já que o preço da arroba está bem melhor", diz. Durante a Expo Rio Preto, haverá três leilões oficiais, que serão realizados no Recinto Anisio Haddad, fora do recinto da feira. No dia 9, será realizado o Leilão de Corte Especial. No dia 10, às 20 horas, o 2º Leilão Fazenda Matão e Convidados. E, no dia 18, o Leilão Expolact Gado Leiteiro.