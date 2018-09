Expodireto Cotrijal movimenta R$ 984 mi

A 12.ª edição da Expodireto, Cotrijal, realizada entre 14 e 18 de março, em Não-Me-Toque (RS), uma das mais importantes no calendário do agronegócio nacional, registrou faturamento recorde. Ao todo, segundo balanço dos organizadores, a feira movimentou R$ 984,4 milhões. A previsão inicial era a de que os negócios fechados no evento girassem em torno dos R$ 614 milhões. No ano passado, o valor registrado foi de R$ 512 milhões.