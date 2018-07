Expoflora começa nesta quinta em Holambra

Teve início na quinta-feira, 28, em Holambra (SP) - responsável por 40% do comércio nacional de flores e plantas ornamentais e por 80% das exportações brasileiras -, a edição 2008 da Expoflora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. O evento segue até 21 de setembro. O destaque da Expoflora é a exposição de arranjos florais e o tema deste ano será Flores, tempo e ecologia. A exposição é organizada por uma equipe de 20 profissionais, sob o comando dos paisagistas e decoradores holandeses Jan Willem van der Boon e Jessica Drost. Segundo os organizadores do evento, a exposição é uma vitrine para as novidades do setor e funciona como termômetro de mercado, já que o público consumidor "testa" as novas variedades de flores e plantas ornamentais antes que os produtores invistam na produção em larga escala para abastecer o mercado. A Expoflora anuncia para a edição deste ano a ampliação da Mostra de Paisagismo e Jardinagem Minha Casa, Meu Jardim, que reúne profissionais e apresenta novidades de paisagismo e decoração para pequenos, médios e grandes ambientes. A novidade da Expoflora 2008 será a exposição Festas e Eventos. Em um galpão de 4.200 metros quadrados serão criados cinco ambientes decorados para diferentes ocasiões. As decorações serão modificadas semanalmente para demonstrar as várias possibilidades da utilização das flores e plantas ornamentais, comercializadas pelas duas principais cooperativas da cidade, a Veilling de Holambra e a Coperflora. O local também abrigará feira de produtos e serviços voltados a esse tipo de mercado. A Expoflora ocorrerá de quinta-feira a domingo, das 9 horas às 17 horas. Informações: Tel. (0--19) 3817-2228