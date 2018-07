Expoinel: leilões rendem R$ 25 milhões

Encerrou-se no domingo a 37ª Expoinel, em Uberaba (MG), com a participação de cerca de 1.400 animais em pista. A maior exposição da raça nelore do País, organizada pela Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), contou com 17 leilões oficiais, que tiveram faturamento total de R$ 25 milhões, com a venda de 443 lotes. Conforme a ACNB, o animal mais valorizado nos pregões foi a fêmea Ellegance II. A venda de 33% da vaca atingiu o preço de R$ 1,428 milhão no Leilão Mata Velha. A mostra contou também com seis shoppings de animais, que comercializaram prenhezes, bezerros, garrotes, novilhas, fêmeas jovens e matrizes, além de touros e doadores. Os resultados da venda ainda não haviam sido consolidados na segunda-feira, dia de fechamento desta edição. Conforme o presidente da ACNB, o pecuarista Vilemondes Garcia, apesar de o evento ter ocorrido exatamente na semana em que estourou a crise nos Estados Unidos, que afetou a economia mundial, "tivemos liquidez total dos animais ofertados tanto nos leilões quanto nos shoppings". 15 ANOS DE RANKING A Expoinel em Uberaba é importante para a raça também porque fecha o Ranking Nacional. "Este ano o Ranking está completando 15 anos e se firma cada vez mais como a principal ferramenta de valorização do nelore no País", diz Garcia. Para esta edição foram julgados 40.365 animais nelores, em 151 exposições. Os campeões de 2007/2008, em todas as categorias, podem ser conferidos na tabela ao lado. A Jatobá Agricultura e Pecuária, de Itaquiraí (MS), conquistou a maior pontuação em duas categorias: Melhor Criador Nelore e Melhor Novo Criador Nelore, com 23.244 pontos. Este é o segundo ano que a Jatobá conquista a primeira colocação em ambas as categorias. Segundo a diretora do Grupo Jatobá Pecuária, Betina Muradás, o segredo é "trabalhar com uma equipe unida, dedicada e absolutamente entusiasmada pelo que faz", diz. "Desde o tratador até o veterinário e o zootecnista, todos são apaixonados pela pecuária", garante ela. A premiação de todos os vencedores do Ranking 2007/2008 ocorrerá dia 15 de dezembro, na capital paulista. INFORMAÇÕES: No site www.nelore.org.br Esta seção, que tem por objetivo fomentar a raça nelore, resulta de parceria entre o Suplemento Agrícola e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)