Expointer, em Esteio, reúne 6.148 animais

Começou no sábado, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), a 31ª Expointer. Nesta edição, 6.148 animais foram inscritos de 162 raças, entre bovinos de corte e de leite, caprinos, eqüinos, aves, coelhos, ovinos e bubalinos. A mostra, promovida pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com entidades do setor, vai até domingo. Na edição do ano passado, a Expointer recebeu 695 mil visitantes e registrou faturamento de R$ 175 milhões, com a venda de animais e comercialização de máquinas e implementos agrícolas. Este ano, a Expointer conta com a participação de 2.900 expositores de máquinas, implementos e produtos e serviços voltados ao agronegócio. Estão programados 36 leilões em 6 pistas e 73 julgamentos em 20 pistas, além de mais de 420 eventos paralelos, entre palestras técnicas, cursos, fóruns, premiações e provas de animais. Segundo os organizadores da feira, os leilões realizados de quarta-feira passada até sábado já haviam somado R$ 5,1 milhões. Na Expointer 2007, a comercialização de animais totalizou R$ 9,6 milhões. Freio de ouro No domingo, foram realizadas as finais do 27º Freio de Ouro, depois de mais 30 etapas classificatórias e eliminatórias. A prova mais tradicional da raça crioula foi disputada por 14 fêmeas e 14 machos. O vencedor entre os machos foi o cavalo Rodopio de São Pedro, da Cabanha Tracionera, de São Lourenço do Sul. O animal foi montado pelo ginete Fábio Teixeira. Entre as fêmeas, a vencedora foi Infância do Itaó, da Cabanha Infância de Itaó, de Santiago, montada pelo ginete Cláudio dos Santos Fagundes. Informações: No site www.expointer.rs.gov.br