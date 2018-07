Expolondrina 2009 deve reunir 13 mil animais

Com o tema "produzir e preservar", a Sociedade Rural do Paraná está promovendo a 49ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a Expolondrina. O evento, que começou na quinta-feira, segue até domingo. Mesmo com a crise econômica mundial, a expectativa dos organizadores é crescer pelo menos 4% em relação a 2008, quando a feira movimentou R$ 183 milhões.

A feira reunirá este ano cerca de 13 mil animais, em leilões, julgamentos, apresentações e provas. O grande destaque são as raças bovinas, mas participam também suínos, caprinos, ovinos e equinos.

LEILÕES

Este ano, o número de leilões será maior em relação a 2008. Estão programados 35 leilões, ante 29 no ano passado. Hoje, serão realizados dois remates: o Leilão Pé Vermelho (ovinos e caprinos) e o 4º Leilão 3 De Ouro. Amanhã ocorrem os leilões Conexão Angus, Genética Paraná, Fêmeas do Futuro e VPJ Dorper. Na sexta-feira, está agendado o 5º Leilão Angus BG Galvão Bueno.

No fim de semana, a agenda segue no sábado, com os leilões Charolês Futuro e Grandeza (reprodutores e cruzamento industrial), Elite Tabapuã, 28º Leilão de Suínos e 6º Leilão Ovinos-Caprinos. Encerrando a programação, no domingo serão três leilões: Londrina Dog Show, Touros SRP e Nelocruza-Gado de Corte e Muares.

INFORMAÇÕES

SRP

Telefone (0--43) 3378-2020