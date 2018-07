ExpoLondrina chega à sua 50ª edição

Começa na próxima semana, no dia 1.º de abril, e prosseguirá até o dia 11, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina (PR), a 50.ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a ExpoLondrina.

Durante os 11 dias de mostra, haverá 33 leilões, entre raças zebuínas e europeias de elite (matrizes, reprodutores e embriões), tanto de leite, quanto bovinos de corte e para cruzamento industrial, além de cavalos, ovinos, suínos e também a realização do 4.º Londrina Dog Show (leilão nacional de cães).

O primeiro ocorre no dia 31 de março, antes mesmo da abertura do evento, marcada para o dia seguinte. Entre os destaques da agenda estão os cinco leilões de touros reprodutores, que serão realizados nos três últimos dias da ExpoLondrina.

São eles o da raça limousin, programado para o dia 9; o da raça charolês futuro, no dia 10; e das raças brahman e nelore, no dia 11. Dentro desses leilões serão ofertados também reprodutores, fruto de cruzamento industrial.

De acordo com estimativas da organização do evento, devem passar pelo parque de exposições cerca de 12 mil animais. Só de bovinos para julgamento e leilões serão 3 mil animais, sendo mil da raça nelore e 2 mil das demais raças zebuínas e europeias.

Expectativa. Ao todo, segundo o presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Alexandre Lopes Kireeff, a ExpoLondrina deve movimentar este ano cerca de R$ 190 milhões, número próximo dos R$ 187 milhões faturados no ano passado. Deste total, quase R$ 20 milhões devem vir dos leilões.

Debates. Paralelamente à feira, serão realizados os Encontros Regional do Café, Estadual da Soja, Estadual da Aquicultura (o qual deverá contar com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin), Regional dos Produtores de Leite, Regional de Jovens Rurais, de Mercado da Agricultura Familiar e das Mulheres da Agricultura Familiar. Estão programados também seminários de agricultura orgânica, de ovinocultura, de agroenergia e de pecuária de corte, entre outros.