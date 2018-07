Exportação de açúcar da Tailândia pode recuar 4% em 2012/13 As exportações de açúcar na Tailândia podem cair cerca de 4 por cento na temporada 2012/13 devido às chuvas insuficientes, enquanto a produção na principal região produtora de cana do Brasil, o centro-sul, dependerá do clima mais uma vez nessa temporada, disseram fontes da indústria nesta sexta-feira.