Exportação de açúcar do CS crescerá 12% em 13/14, diz Macquarie As exportações de açúcar do centro-sul do Brasil devem aumentar para 25,5 milhões de toneladas em 2013/14, alta de cerca de 12 por cento ante o volume estimado para a atual temporada, o que vai ajudar a reduzir ainda mais os preços globais, disse um analista do Macquarie Bank nesta terça-feira.