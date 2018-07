Exportação de café bate recorde em 2008 As exportações de café em 2008, em grão verde e industrializado, alcançaram um total recorde de 29,3 milhões de sacas comercializadas, que geraram uma receita também recorde de US$ 4,7 bilhões. O volume é 4,4% maior em comparação ao ano de 2007. Os dados foram divulgados na semana passada pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).