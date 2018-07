Exportação de café do Brasil cai 22,6% em fevereiro

Em 2011/12, o Brasil teve a safra do ano de baixa do ciclo bianual do arábica, variedade dominante na produção do Brasil, o que ajuda a explicar a queda nos embarques.

No acumulado dos oito primeiros meses da safra 2011/12, a exportação de café verde caiu 13 por cento, para 19,19 milhões de sacas, na comparação com o mesmo período de 2010/11.

Em fevereiro, a receita com as exportações totais de café caiu 9,4 por cento contra o mesmo mês de 2011, somando 560,557 milhões de dólares.

Já a receita com as exportações totais de café no acumulado da safra teve aumento de 26,4 por cento ante o mesmo período da temporada passada, para 5,87 bilhões de dólares, com melhores preços do produto exportado.

Segundo o relatório da Cecafé, divulgado nesta quarta-feira, 56 por cento das exportações brasileiras foram para Europa, 11 por cento para a América do Norte e 17 por cento para a Ásia.

(Reportagem de Peter Murphy e Patrícia Monteiro)