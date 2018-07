Exportação de café do Brasil cresce 11% em março--Cecafé

Segundo o diretor-geral do Cecafé, Guilherme Braga, o crescimento nos embarques demonstra que o Brasil está retomando seus índices normais de participação no mercado, após uma queda nos embarques no ano passado, em meio a preços mais baixos na bolsa de Nova York.

As exportações totais de café, incluindo o produto industrializado, somou 2,51 milhões de sacas em março, alta de 11,2 por cento na comparação anual.

A exportação de café verde do Brasil, maior produtor e exportador global, somou 6,49 milhões de sacas no primeiro trimestre, aumento de 9,5 por cento na comparação com o mesmo período de 2012.

Os cafés diferenciados arábica e conillon, de melhor qualidade, tiveram participação de 15,8 por cento nas exportações em termos de volume.

"Com base nos resultados observados nesse primeiro trimestre do ano, esperamos um crescimento de 6 a 7 por cento no volume exportado para o ano civil de 2013, algo em torno de 30 milhões de sacas", afirmou o Cecafé na nota --a previsão para o ano está em linha com o estimado anteriormente, uma alta de cerca de 10 por cento.

No entanto, o volume exportado no trimestre ainda está abaixo do verificado no mesmo período de 2011, quando o Brasil embarcou 7,46 milhões de sacas.

Em relação ao ano-safra, o Brasil comercializou 22,95 milhões de sacas de café entre julho de 2012 e março de 2013 (incluindo o industrializado), queda de 3,4 por cento ante mesmo período da safra anterior.

Os preços, que haviam apresentado uma queda contínua nos últimos 24 meses, de aproximadamente 15 por cento, também estão dando sinais de recuperação, acrescentou a entidade.

A receita com as exportações em março caiu 17,6 por cento, para 466 milhões de dólares. No acumulado do ano-safra, geraram divisas de 4,64 bilhões de dólares, baixa de 28 por cento na comparação com o mesmo período do ano anterior.

(Por Gustavo Bonato e Roberto Samora)