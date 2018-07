Exportação de café verde do Brasil cai 30% em abril

Na soma dos quatro primeiros meses de 2012 foram exportados 7,62 milhões de toneladas de café verde. Na comparação com o mesmo período de 2011, houve redução de 23,2 por cento.

A queda nas exportações do Brasil, maior produtor e exportador global de café, ocorre após o país ter colhido uma safra de baixa do ciclo bianual do arábica em 2011. A colheita da nova temporada está apenas em seu início.

Já a receita com as exportações de café apresentou um crescimento de 15,7 por cento considerando os dez meses da safra 2011/2012 (jul-11/abr-12) em comparação com o mesmo período da safra anterior, chegando a 6,933 bilhões de dólares.

A entidade afirma que o crescimento na receita tem relação com a crescente venda de cafés de maior qualidade, com maior valor agregado, além dos maiores preços.

"O aumento na receita do ano-safra até o momento em relação ao mesmo período da safra anterior está relacionado não apenas aos preços, que tiveram 33,3 por cento de crescimento neste intervalo. Ele se deve também à qualidade do café exportado - os cafés especiais já respondem por 29,9 por cento do total", afirmou Guilherme Braga, diretor-geral do Cecafé.

"A expectativa é que essa tendência se mantenha ou tenha uma leve alta até o final da safra", acrescentou ele.

O relatório mostra que 87 por cento do café exportado de janeiro a abril de 2012 foi da variedade arábica. O Cecafé aponta ainda que neste ano a Europa respondeu por 56 por cento das compras, sendo a Alemanha o maior importador, e que a América do Norte adquiriu 20 por cento do total das sacas embarcadas ao exterior.

O porto de Santos continua sendo a principal porta de saída do café brasileiro, com 78 por cento dos embarques. O porto de Vitória é o segundo em exportações com 12 por cento do volume.

