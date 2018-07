Exportação de café verde do Brasil cai 8,7% em novembro--Cecafé A exportação de café verde do Brasil em novembro somou 2,32 milhões de sacas, queda de 8,7 por cento na comparação com o volume embarcado no mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).