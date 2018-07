Exportação de carne bovina do Brasil cai 29% no 1o semestre As exportações de carne bovina do Brasil no primeiro semestre de 2009 atingiram 775,4 mil toneladas (equivalente carcaça), queda de 29 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta terça-feira a Abiec, representante dos exportadores.