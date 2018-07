Exportação de carne do Brasil sobe 19,6% em 2013; Hong Kong ganha relevância

Hong Kong ganhou ainda mais relevância como destino das vendas do maior exportador global de carne bovina. O país asiático tirou a liderança da Rússia, recebendo 24 por cento do volume total exportado pelas empresas brasileiras --em receita, a fatia foi de 21,8 por cento.

O Brasil registrou aumentos significativos nas exportações para Hong Kong, de 75 por cento em receita e 63 por cento em volume, acrescentou a entidade.

O país asiático importou 360,73 mil toneladas, ou 1,44 bilhão de dólares no ano, e com isso superou as compras da Rússia, país que figurou como principal comprador da commodity em 2012.

"O ano passado foi excepcional para a agropecuária brasileira e acreditamos em um 2014 ainda mais positivo, culminando em um novo recorde de faturamento ao atingirmos a marca de 8 bilhões de dólares", disse o presidente da entidade, Antônio Jorge Camardelli.

Além de Hong Kong, os países que se destacaram como importadores foram a Rússia (alta de 16,8 por cento em volume e 9,8 por cento em faturamento), a Venezuela (80 por cento e 88,3 por cento respectivamente) e os Estados Unidos (25 por cento e 17,6 por cento).

(Por Laiz de Souza)