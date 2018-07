Exportação de carne suína cai 17,9% em março--Abipecs

O Brasil exportou 39.249 toneladas e faturou 105,32 milhões de dólares no mês passado, segundo a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs).

Na receita houve queda de 13,35 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Com o resultado de março, as exportações no primeiro trimestre chegaram a 120.146 toneladas, uma queda de 2,90% em relação ao primeiro trimestre de 2012.

(Por Gustavo Bonato)