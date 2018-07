Exportação de etanol do Brasil deve recuar 35% em 14/15, prevê trading SCA A exportação de etanol do Brasil na atual temporada 2014/15 deve atingir 1,7 bilhão de litros, queda de cerca de 35 por cento ante o ciclo anterior, principalmente em função de menores embarques para os Estados Unidos, estimou nesta quarta-feira o presidente da SCA Etanol do Brasil, uma das maiores tradings do país.