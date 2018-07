Exportação de frango do Brasil cai 5% em fevereiro, diz Ubabef As exportações brasileiras de carne de frango recuaram 5 por cento em fevereiro ante 2011, para 281,6 mil toneladas, reflexo da redução das compras pelo Japão e alguns países do Oriente Médio, além da instabilidade cambial, apontou a associação que reúne a indústria.