Exportação de frango do Brasil cresce 1,5% até outubro--Ubabef

Em outubro, as vendas externas do Brasil tiveram ligeira recuperação, subindo 0,7 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado, para 335,7 mil toneladas, após registrarem queda de 7,2 por cento no terceiro trimestre.

Mas o crescimento anual está mais lento em relação a anos anteriores, quando as exportações subiam em volumes cerca de 5 por cento.

"A gente vê uma desaceleração no pedido das empresas, desaceleração no ritmo de crescimento, não é queda no consumo", afirmou em entrevista o diretor de mercados da Ubabef, Ricardo Santin.

"Antes a gente crescia vigorosos 5 por cento ao ano, e agora a gente passa a sentir reflexo de um mundo que tem produção própria, da crise europeia... diminuição no Egito e de problemas políticos no Oriente Médio", acrescentou Santin, lembrando os efeitos da Primavera Árabe para as vendas no acumulado do ano.

Também pesa no resultado de 2011 menores compras realizadas pela Rússia, que mantém desde junho um embargo parcial à carne do Brasil, o qual a entidade considera não haver razão técnica.

"Além de a Rússia ter diminuído pelo embargo, eles estão se tornando autossuficientes. No passado, já importaram 1 milhão de toneladas e vão importar 250 mil toneladas, ela vai ficar estável nesses patamares...", disse Santin, lembrando que o Brasil também se beneficiou no ano passado de uma disputa entre russos e norte-americanos.

No acumulado de 2010 até outubro, a Rússia importou 127 mil toneladas, e neste ano comprou 56 mil toneladas do produto brasileiro, segundo a Ubabef.

Apesar de um ritmo de crescimento menor, a Ubabef estima que as exportações de frango do Brasil poderão atingir um recorde próximo de 4 milhões de toneladas em 2011, contra 3,819 milhões de toneladas do ano passado, quando o país embarcou o maior volume de sua história.

O Oriente Médio manteve-se como principal comprador do frango brasileiro, com 1,178 milhão de toneladas entre janeiro e outubro deste ano. Em segundo lugar aparece a Ásia, que importou 932 mil toneladas no período. Terceira maior importadora, a União Europeia foi responsável por 407 mil toneladas do total de 2011.

RECEITA CRESCE MAIS

Com preços maiores no mercado internacional, as receitas com as exportações de carne de frango do país estão crescendo em um ritmo bem maior do que em volumes.

Os embarques renderam ao país uma receita de 6,743 bilhões de dólares entre janeiro e outubro deste ano, alta de 21 por cento na comparação com o mesmo período de 2010.

O crescimento da receita nas exportações brasileiras de carne de frango tem sido favorecido nas últimas semanas pela alta do dólar, destacou a Ubabef.

A Ubabef prevê que o setor poderá fechar o ano com receitas recordes de cerca de 8 bilhões de dólares, contra 6,8 bilhões de dólares em 2010.