Exportação de milho do Brasil em 2012 pode ser recorde

Os grandes embarques de milho esperados para este ano ocorrem diante da perspectiva de uma safra recorde de milho em 2011/12, por conta de um forte aumento na produção da segunda safra do cereal.

A consultoria Agroconsult estima as exportações do Brasil em 12,2 milhões de toneladas, enquanto a Céleres indicou uma revisão para cima na sua previsão, estimando agora os embarques entre 10 milhões e 11 milhões de toneladas.

O recorde histórico, de 2007, é de 10,9 milhões de toneladas, segundo dados do Ministério da Agricultura.

Para atingir esses volumes, no entanto, os exportadores brasileiros terão que correr, uma vez que de janeiro a abril as exportações somaram apenas 1,5 milhão de toneladas - normalmente, os embarques do cereal ganham ritmo no segundo semestre, após os maiores volumes de soja serem exportados.

O analista Douglas Nakazone, da Agroconsult, pondera que as exportações de milho do Brasil teriam que ocorrer antes da entrada da safra dos Estados Unidos, os maiores exportadores globais.

"A partir de outubro entra esta grande safra americana", observou ele, explicando que após a chegada do produto do tradicional exportador as vendas do Brasil ficariam mais complicadas.

Os números dos analistas estão próximos do apurado em sondagem realizada nesta terça-feira pela Thomson Reuters, durante o evento promovido pela BM&FBovespa.

A sondagem apontou uma exportação em 2012 de 11,2 milhões de toneladas.

